Com Guarani e Juventude de volta, Série B começa nesta sexta-feira com 4 jogos

A largada do Campeonato Brasileiro da Série B vai ser dada nesta sexta-feira. Guarani e Juventude vão "reestrear" na competição após participarem da Série C por várias temporadas. Além deles, o CRB recebe o Ceará, enquanto que Náutico e América-MG duelam em Pernambuco.

O Guarani ficou quatro temporadas na Série C e conquistou o acesso no ano passado, com direito ao vice-campeonato. Depois de ter uma campanha irregular na Série A2 do Campeonato Paulista - foi eliminado na fase de classificação -, o time campineiro quer uma boa estreia diante do Brasil, de Pelotas (RS).

As equipes se enfrentam às 20h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), mas com portões fechados. O time paulista foi punido pela CBF no final do ano passado, quando a torcida causou uma briga generalizada diante do Boa na decisão da Série C, na cidade de Varginha (MG). A base da estreia vai ser a mesma que atuou no Campeonato Paulista.

Quem também joga neste horário é o Juventude, que disputou a terceira divisão nacional por quatro anos, além de ter disputado a Série D de 2011 a 2013. Na temporada passada, eliminou o Fortaleza nas quartas de final para garantir o acesso. O primeiro desafio na Série B será contra o Luverdense, que manteve-se na mesma divisão, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

OUTROS JOGOS

Remanescentes da Série B na temporada passada, CRB e Ceará duelam no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h15. Os dois times venceram os estaduais de Alagoas e do Ceará, respectivamente.

Mais tarde, às 21h30, o América-MG, lanterna da Série A no ano passado, joga contra o Náutico na Arena Pernambuco, no Recife. Nos estaduais, ambos foram eliminados nas semifinais. Estão devendo futebol nesta temporada.

Os quatro rebaixados que vão disputar a Série B nesta temporada são Internacional, Figueirense, América-MG e Santa Cruz. Já os times que conquistaram o acesso na Série C são Boa, Guarani, ABC e Juventude. A rodada vai ter seis jogos neste sábado.