Com guerra de bastidores, rivais mineiros iniciam final

A torcida do Atlético Mineiro será a única presente nesta quarta-feira na primeira partida da final da Copa do Brasil, que será realizada a partir das 22 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A direção do Cruzeiro, que disputará o título contra o maior adversário, desistiu dos 1.871 ingressos que haviam sido disponibilizados por causa do esquema de segurança porque o número representa apenas pouco mais de 8% do total, sendo que as normas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinam um mínimo de 10%. Este é apenas mais um capítulo da guerra entre os dois rivais históricos, iniciada assim que foi definido o duelo.

Ainda na semana passada, o presidente celeste, Gilvan de Pinho Tavares, criticou o mandatário alvinegro, Alexandre Kalil, pela decisão do atleticano de reivindicar os 10% de ingressos na segunda partida, marcada para o próximo dia 26, no estádio do Mineirão. Segundo Tavares, os torcedores que assumiriam risco por causa da "irresponsabilidade" do adversário. Nesta terça, Kalil afirmou, em entrevista à TV Bandeirantes, que a decisão foi da diretoria e teve que acatar porque está "esvaziando o carrinho", já que em 2 de dezembro será escolhido novo presidente.

A par da briga entre os cartolas, os times encerraram nesta terça a preparação para a primeira batalha da decisão de 180 minutos. E foi a primeira vez que os titulares do Atlético fizeram atividades com bola desde a semana passada. Na rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana, o técnico Levir Culpi optou por mandar a campo apenas reservas para poupar os jogadores que vão disputar o clássico, estratégia repetida na última segunda.

Para Luan, o descanso é a melhor estratégia porque "agora ninguém vai aprimorar parte técnica, parte física". "Quem errar menos vai sair com a vitória", avaliou o atacante. Além do desgaste, o treinador alvinegro ainda tem que se preocupar com jogadores que estão pendurados. Luan, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Josué já têm dois cartões amarelos cada e podem desfalcar o time no jogo de volta. O lateral Alex Silva cumprirá suspensão nesta quarta.

O cansaço é uma preocupação ainda maior para o Cruzeiro. O time lidera o Brasileirão e, para garantir a vantagem na competição, o técnico Marcelo Oliveira mandou a campo o time praticamente completo na vitória por 3 a 1 sobre o Criciúma, no último domingo. Mas William, um dos destaques da classificação em cima do Santos, acredita que a sequência de partidas que o time enfrenta não será problema porque o Cruzeiro passa por "um momento gostoso" com a possibilidade de conquistar os dois títulos.

Os titulares fizeram apenas atividades leves na segunda e nesta terça e, de acordo com o atacante, o mais importante é que o grupo entre em campo "bem centrado e bem preparado" e mostrando "a mesma ousadia e alegria dos outros jogos". "Não é porque é decisão que a gente tem que se prender", salientou. Do lado celeste, apenas o goleiro Fábio tem dois cartões e a única dúvida do técnico está entre Ceará e Mayke na lateral direita.