Com Guerrero de volta ao Flamengo, Natal recebe clássico Fla-Flu

O torcedor que for à Arena das Dunas, em Natal, neste domingo, às 16 horas, verá um clássico Flamengo x Fluminense bem diferente do normal. Além de ser fora do Rio por causa do estádio do Maracanã já estar sob comando das Olimpíadas, o confronto válido pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro não terá Fred, um dos grandes protagonistas do duelo nos últimos sete anos, e tem o time rubro-negro comandado por um técnico interino.

Dentro de campo, os dois times precisam da vitória. De volta ao G4, com 17 pontos, o Flamengo luta para permanecer no grupo e para se aproximar do Palmeiras, líder da competição. Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o Fluminense tem 13 pontos e já começa a encostar no grupo dos piores do Brasileirão.

O jogo em Natal também marca o retorno de Guerrero ao time rubro-negro. Sem disputar uma partida com a equipe desde o dia 22 de maio, o centroavante defendeu o Peru na Copa América Centenário, nos Estados Unidos, e deveria ter retornado no início da semana, mas pediu mais um dia de folga e desfalcou a equipe na vitória sobre o Santa Cruz por 1 a 0.

Sem encontrar um substituto para o técnico Muricy Ramalho no mercado, o interino Zé Ricardo está cada vez mais prestigiado, com pedidos do grupo para que permaneça. "Ele é fundamental. Um treinador que tem me surpreendido muito. Mas agora a efetivação é com a diretoria", disse o meia Everton.

O Fluminense também tem novidades. Contratado no mês passado, William Matheus teve de esperar a abertura da janela de transferências internacionais e só agora foi regularizado. Apesar de ter sentido dores musculares no treinamento da última sexta-feira, o jogador não deve ser problemas para estrear pelo clube tricolor.

Outra mudança deve ser o retorno de Edson ao time titular. Na última partida, quem começou o jogo foi Pierre, que não conseguiu dar boa proteção à equipe, que sofreu quatro gols na derrota para o Santos.

Além disso, com dores no púbis, o atacante Marcos Júnior não treinou na manhã deste sábado nas Laranjeiras e nem viajou ao Rio Grande do Norte. Maranhão, Osvaldo e Richarlison são as opções do técnico Levir Culpi para o lugar do jogador lesionado.