Com Guerrero de volta, Zé Ricardo fecha treino e faz mistério na defesa do Fla

O técnico Zé Ricardo fechou o treino deste sábado para a imprensa e tentou fazer mistério sobre a escalação do Flamengo para o duelo contra o Cruzeiro no domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade na escalação, no entanto, é o retorno do atacante peruano Paolo Guerrero, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Grêmio por 1 a 0, na última quinta-feira. As duas principais dúvidas na escalação são sobre a continuidade no time titular do lateral-direito Rodinei e do zagueiro Rafael Vaz. Pará e Juan podem retomar a titularidade.

Neste sábado, Zé Ricardo começou o treino com um aquecimento com bola no gramado. Depois, realizou o trabalho tático, sem a presença dos jornalistas. Foi quando definiu a equipe e fez ajustes no posicionamento do time titular.

Com a derrota na última rodada, o Flamengo caiu da segunda para a quarta colocação na tabela do Brasileirão. O time carioca tem 23 pontos e está a 12 de distância do líder Corinthians. O Cruzeiro, próximo adversário, está na briga pela vaga na Copa Libertadores e ocupa o sexto lugar, com 20 pontos.

Confira a lista de relacionados do Flamengo:

Goleiros: Thiago e Alex Muralha.

Laterais: Pará, Rodinei e Renê.

Zagueiros: Réver, Rafael Vaz e Juan.

Volantes: Márcio Araújo, Willian Arão, Rômulo e Cuellar.

Meias: Diego, Éverton Ribeiro, Mancuello, Conca e Ederson.

Atacantes: Guerrero, Geuvânio, Everton, Berrío e Leandro Damião.