Com Guerrero e Jadson, Mano relaciona 22 para clássico contra o Santos

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado a lista de relacionados do Corinthians para o clássico diante do Santos, que acontecerá domingo, na Vila Belmiro. Ele poderá contar com os retornos de Jadson e Guerrero, recuperados de problemas físicos, para escalar a equipe para a partida, válida pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tanto Jadson quanto Guerrero não enfrentaram o Bahia, quarta-feira, pela Copa do Brasil, por conta de leves lesões. O caso do atacante peruano era um pouco mais grave. Com problema muscular ele já havia ficado de fora no empate com o Coritiba, domingo passado, mas se recuperou bem e vai para o clássico.

Os desfalques corintianos ficam por conta de Fagner e Lodeiro. O lateral está suspenso, após ter sido expulso no final de semana passado, e deve ser substituído por Guilherme Andrade. Já o meia uruguaio segue sem fazer sua estreia. Ele sofreu um corte no pé na semana passada e não será desta vez que entrará em campo pelo novo clube.

Sem grandes mistérios, o Corinthians está praticamente confirmado para o clássico com: Cássio; Guilherme Andrade, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Romero e Guerrero.

Confira os relacionados do Corinthians para o clássico:

Goleiros: Cássio, Danilo Fernandes e Walter

Laterais: Guilherme Andrade, Fábio Santos, Ferrugem e Uendel

Zagueiros: Cleber, Gil, Anderson Martins e Felipe

Volantes: Ralf, Elias e Bruno Henrique

Meias: Jadson, Renato Augusto, Petros e Danilo

Atacantes: Romero, Guerrero, Romarinho e Luciano