Com Guerrero em campo, Flamengo quer a reabilitação contra o Cruzeiro em BH

Após perder a invencibilidade em casa e despencar duas posições, o Flamengo vai a Belo Horizonte neste domingo tentando não se distanciar ainda mais da ponta de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time encara o Cruzeiro, que vem de duas vitórias, às 16 horas, no estádio do Mineirão, pela 14.ª rodada. A esperança rubro-negra recai nos pés do atacante peruano Paolo Guerrero, que retorna ao time após cumprir suspensão.

A volta do principal atacante do time foi comemorada pelos colegas. "Acho que ele realmente está vivendo um grande momento", disse o meia Diego, sobre o jogador que tem quatro gols no Brasileirão. "Ele tem um peso muito grande dentro da equipe", afirmou.

O jogo contra o Cruzeiro é aguardado de forma especial por outro meia do Flamengo: Éverton Ribeiro. O jogador teve passagem marcante pelo time mineiro, onde conquistou dois títulos nacionais. "É um jogo difícil, contra uma grande equipe, que vem vencendo jogos. Vai ser mais um desafio. Tenho boas lembranças de lá, mas agora é uma nova história. Tenho um carinho enorme por tudo que vivi lá. Sei que vai ser uma pressão", disse o meia, que desde que estreou pelo time carioca vem sendo um dos principais nomes.

A escalação para este domingo terá duas mudanças em relação àquela do jogo contra o Grêmio. Além da volta de Guerrero, que retoma a posição que fora ocupada por Leandro Damião, o técnico Zé Ricardo terá Renê na lateral esquerda na vaga do peruano Trauco.

Os jogadores estão cientes das dificuldades. "Não tenho dúvidas de que vai ser um jogo muito difícil. O Cruzeiro é uma equipe muito bem equilibrada. Mais um jogo muito difícil que temos pela frente", disse Diego. "Mas estamos preparados para ir lá fazer um grande jogo".