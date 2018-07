Sem Guerrero, Flamengo visita Grêmio e tenta seguir no G-7 do Brasileirão

O Flamengo pretendia promover o retorno do centroavante peruano Guerrero no duelo deste domingo, às 17 horas, contra o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador estava recuperado de um problema muscular e seria a principal novidade na partida.

No entanto, na última sexta-feira, a Federação Peruana de Futebol foi informada pela Fifa que o centroavante havia testado positivo no exame antidoping e que estava preventivamente suspenso por 30 dias. Com isso, o time rubro-negro ganhou uma dor de cabeça para as próximas rodadas do Brasileirão e também para as semifinais da Copa Sul-Americana contra o Junior Barranquilla, da Colômbia.

Outra baixa para a partida em que o Flamengo luta para permanecer no atual G7 é o zagueiro Juan, que sentiu um incômodo muscular no empate por 3 a 3 contra o Fluminense na última quarta-feira, pelas quartas de final do torneio continental. Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o clube rubro-negro avançou na competição.

O técnico colombiano Reinaldo Rueda não confirmou a escalação da equipe. Mas a tendência é que a dupla de zaga seja formada por Rhodolfo e Rafael Vaz. Isso porque o outro titular da posição, Réver, também se recupera de um problema muscular. No ataque, o treinador deve colocar Felipe Vizeu como centroavante.