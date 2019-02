Com Gustagol em alta, Carille tem dor de cabeça para definir ataque

O técnico Fábio Carille parece ter bem definido o setor defensivo do Corinthians, mas ainda não sabe ao acerto como montará a equipe ofensivamente. As dificuldades aparecem por ser início de temporada, pela chegada de dez reforços e também, obviamente, pelo comportamento dos jogadores em campo.

O centroavante Gustagol foi quem se deu melhor até aqui nos primeiros jogos. Ele aproveitou a demora na documentação de Mauro Boselli e seu longo período longe dos gramados para ganhar a confiança dos torcedores e do treinador.

Gustagol foi titular no clássico com o Palmeiras e metade do gol de Danilo Avelar poderia ser dado a ele. O centroavante subiu no terceiro andar e obrigou Fernando Prass a fazer grande defesa. Na sobra o lateral-esquerdo marcou. Hoje, é o titular de Carille e Boselli, banco.

Vagner Love acabou de chegar, ainda precisa de ritmo e deve ser testado na equipe nas próximas partidas porque nenhum dos companheiros de ataque de Gustagol até agora mereceu ganhar a posição. Mateus Vital, Pedrinho, André Luis e Sornoza foram muito mal até agora.

A presença de Love em campo, no entanto, pode mudar a forma de o Corinthians atuar. Isso porque Carille tem montado o Corinthians com Ralf e Ramiro de volantes, Jadson no meio e um trio ofensivo. Com o veterano de 34 anos, o treinador pode colocar mais um jogador no meio de campo e formar uma dupla de ataque.

Para aumentar a concorrência no meio, o Corinthians conta agora com o volante Junior Urso, o décimo reforço para a temporada. O jogador de 29 anos estava no futebol chinês e assinou contrato até o final de 2021.

O Corinthians ainda tenta a contratação de pelo menos mais um jogador. O zagueiro Bruno Méndez, do Montevideo Wanderers, e da seleção uruguaia sub-20, está em negociação com o clube alvinegro.

Até agora, o clube já trouxe o zagueiro Manoel, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Richard e Ramiro, o meia Sornoza e os atacantes André Luis, Gustavo Silva, Mauro Boselli e Vagner Love.

O time alvinegro volta a campo nesta quinta-feira, às 21h, quando enfrentará o Ferroviário pela primeira fase da Copa do Brasil. O time cearense tem o mando da partida e optou por atuar no Estádio do Café, em Londrina. Pelo Paulistão, o Corinthians visita o Novorizontino no domingo, às 17h.