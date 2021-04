Com hat-trick de Icardi, PSG goleia e avança à semifinal da Copa da França

Em busca de três títulos nesta temporada, o Paris Saint-Germain conseguiu nesta quarta-feira a classificação às semifinais da Copa da França. Em casa, no estádio Parque dos Príncipes, o time de Paris goleou o Angers por 5 a 0, pela fase de quartas de final. Capitão da equipe, o brasileiro Neymar deixou a sua marca uma vez. O centroavante argentino Mauro Icardi foi o grande destaque com três gols. Manceau, contra, completou o placar.

O Paris Saint-Germain agora aguarda o sorteio para saber quem será o adversário nas semifinais, programadas para o início de maio. Montpellier e Rumilly Vallières, time da quarta divisão, bateram Canet Roussillon e Toulouse, respectivamente, e já estão classificados. Nesta quarta-feira, Monaco e Lyon decidem o último time a avançar.

Leia Também Insatisfação de técnicos e jogadores foi decisiva para queda da Superliga

Os 45 minutos iniciais foram fáceis para o Paris Saint-Germain, que foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Logo nos primeiros instantes, Neymar entregou a bola para Draxler, que deixou Icardi livre na cara do gol para abrir o marcador. Aos 22, o brasileiro recebeu na área e finalizou para defesa do goleiro, mas o zagueiro Manceau fez contra no rebote.

No segundo tempo, aos 19 minutos, Neymar deixou a sua marca em uma linda troca de passes. Bakker tocou para Icardi, que entregou para Draxler de primeira. O alemão invadiu a área e cruzou para o brasileiro subir e aumentar a vantagem em uma cabeçada.

Pouco depois do terceiro gol, o Paris Saint-Germain ampliou com estilo. Di María recebeu dentro da área, limpou a marcação com facilidade e tocou de letra com categoria para o compatriota Icardi. O argentino só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. No último lance, o camisa 9 marcou mais uma vez e fechou a conta.

O Paris Saint-Germain volta aos gramados neste sábado contra o Metz, pelo Campeonato Francês. No meio da semana, acontecerá o primeiro encontro da semifinal da Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester City. O jogo de ida acontecerá na quarta-feira, dia 28, na França.