Com Henrique Dourado, Sornoza e Nogueira, Fluminense treina em Minas

Depois de ter sido derrotado por 3 a 1 pelo Cruzeiro no último domingo, no Mineirão, o Fluminense voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira, ainda em Belo Horizonte, onde trabalhou na Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG, visando o confronto que fará com o Corinthians, quarta, às 21h45, na Arena Corinthians, onde os donos da casa terão a chance de garantir o título do Brasileirão com uma vitória.

+ Abel diz que expulsão de Marlon foi decisiva para derrota

As principais novidades da atividade foram as presenças do atacante Henrique Dourado e do meia Sornoza, que chegaram à capital mineira apenas na manhã desta segunda, depois de terem cumprido suspensão contra os cruzeirenses, além do zagueiro Nogueira. Este último ocupou a vaga aberta na zaga titular por Renato Chaves, que não poderá enfrentar os corintianos por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Por já estar fora deste confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Renato Chaves retornou mais cedo ao Rio de Janeiro, assim como o lateral-esquerdo Marlon, expulso na partida contra o Cruzeiro.

Depois desta atividade, o elenco o Fluminense voltará a treinar na Cidade do Galo na manhã desta terça, antes de viajar na parte da tarde para São Paulo, onde jogará para tentar praticamente livrar o risco de rebaixamento à Série B. Com 43 pontos, o time carioca tem sete de vantagem sobre o Sport, que hoje encabeça a zona da degola, em 17º lugar.

NOVO PATROCINADOR

Também nesta segunda-feira, o Fluminense anunciou o Mackenzie como o seu mais novo patrocinador oficial. A tradicional universidade terá o seu logo exposto na manga da camisa do uniforme tricolor até o final de 2017. O logo já estará presente na camisa que a equipe vestirá na partida contra os corintianos.

"Estamos extremamente satisfeitos com a chegada da Universidade Mackenzie, que tem muitos anos de experiência e um número gigante de alunos. Vamos divulgar a marca no Brasil inteiro e temos outros objetivos, como por exemplo trazer descontos para os sócios que pretendem continuar apostando na sua qualificação. Seguimos com um trabalho intenso para conseguir novas receitas para o clube e estamos obtendo avanços significativos", afirmou Marcus Vinicius Freire, diretor executivo geral do Fluminense, ao falar sobre o acordo firmado com a faculdade.