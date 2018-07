Com Hernanes, Inter vence a segunda seguida no Italiano

FLORENÇA - Contando mais uma vez com a presença do brasileiro Hernanes, a Inter de Milão venceu a segunda consecutiva no Campeonato Italiano, neste sábado. Fora de casa, o time do volante derrotou a Fiorentina por 2 a 1 e deu sequência à reação na competição.

A vitória deixou a equipe de Milão com 39 pontos, ainda na quinta posição, mas mais próxima da própria Fiorentina, quarta colocada, com 44. A liderança segue com a Juventus, que exige boa folga na tabela, com 60 pontos.

Assim como aconteceu na estreia, na rodada passada, Hernanes teve boa participação na partida deste sábado. Mas quem brilhou mesmo foi o atacante Palacios, autor do primeiro gol do jogo, aos 34 minutos. Ao receber dentro da área, ele dividiu com o goleiro e mandou para as redes.

A Fiorentina só reagiu depois do intervalo. Logo no primeiro minuto Quadrado empatou a partida e aumentou a pressão sobre a Inter. Os visitantes, contudo, reagiram e garantiram a vitória aos 20 minutos, com gol de Mauro Icardi.

Na próxima rodada, domingo que vem, a Inter vai receber o Cagliari. A Fiorentina, por sua vez, visitará o Parma, na segunda-feira, dia 24.