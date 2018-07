Com Hernanes no banco, Lazio perde para o Parma

PARMA - Brigando pela terceira vaga italiana na Liga Europa, a Lazio fez feio neste sábado ao perder por 3 a 1 para o Parma, fora de casa, pela 30.ª rodada do Campeonato Italiano. O time dos brasileiros André Dias, Matuzalém e Hernanes já acumula três derrotas nos últimos três jogos. O meia da seleção, aliás, perdeu um lugar no time titular e começou no banco.

Com esta série de tropeços, a Lazio parou nos 51 pontos, longe dos 64 que tem o Milan e os 59 da Juventus, sem mais chances de conquistar o título italiano. Ainda assim, a equipe romana está no terceiro lugar, com três pontos de folga sobre Napoli e Udinese, que ainda jogam na rodada, no domingo, respectivamente contra Juventus e Siena.

Já o Parma ganha um fôlego extra na sua briga contra o rebaixamento. Com 35 pontos, a equipe salta do 17.º para o 13.º lugar e fica a apenas dois pontos do nono colocado. A zona de degola, por sua vez, já aparece distante oito pontos.

Com 12 minutos de jogo Estádio Ennio Tardini o Parma já vencia por 2 a 0, gols de Mariga e Floccari. Já sem André Dias, que saiu contundido, a Lazio descontou com Scaloni. Mas Floccari voltou a balançar as redes aos 27 do segundo tempo e fechou a contagem.