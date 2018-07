Com homenagem à Chapecoense, filho de Zidane marca e Real faz 6 na Copa do Rei

O Real Madrid aderiu à mobilização solidária à Chapecoense e também homenageou o clube catarinense nesta quarta-feira, antes de encarar o Leonesa no Santiago Bernabéu, pela Copa do Rei. Com a bola em campo, o time madrilenho voltou a atropelar o frágil adversário com extrema facilidade, goleou por 6 a 1 e garantiu vaga nas oitavas de final da competição.

Depois de Zidane prestar suas homenagens, foi a vez do elenco madrilenho entrar em campo com uma camiseta especial, com os dizeres: "Todos somos Chapecoense". Tratou-se de mais um tributo, em meio a tantos pelo mundo, ao trágico acidente de avião que vitimou 71 pessoas na madrugada de segunda para terça, na Colômbia, onde o time brasileiro disputaria a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana.

Real Madrid também homenageou a Chapecoense pic.twitter.com/BcIJKe5OW2 — Diário de torcedor (@tweettorcidas) 30 de novembro de 2016

Na primeira partida, o Real já havia feito 7 a 1 sobre o clube da terceira divisão nacional. Desta vez, foi um pouco mais econômico, mas confirmou a classificação com bastante facilidade, e com direito a gol do filho de Zinedine Zidane, Enzo, que marcou logo em sua primeira partida com a equipe principal do Real.

Sem qualquer dificuldade, o time madrilenho contou com ajuda dos visitantes para abrir o placar nesta quarta logo no primeiro minuto, quando Isco aproveitou saída de bola errada da defesa e rolou para Mariano Mejía marcar. O segundo saiu aos 22. Carvajal cruzou da direita e James Rodríguez cabeceou para a rede.

Ainda no primeiro tempo, Mejía ampliou após receber na área, dominar e bater com estilo. O Leonesa descontou nos acréscimos, mas na etapa final foi a vez de Enzo Zidane deixar sua marca. Após bela triangulação pela esquerda, ele recebeu de Mejía e chutou firme para a rede.

Mas o dia era mesmo de Mejía que deixaria sua marca pela terceira vez aos 41 minutos. Atordoado, o Leonesa ainda levou o sexto no acréscimos, quando Morgado tocou contra o próprio gol e selou o placar.

Além do gol de Enzo Zidane e das homenagens à Chapecoense, a partida desta quarta ainda ficou marcada pelo retorno de Casemiro. O volante reapareceu em campo após mais de dois meses se recuperando de uma fissura na fíbula da perna esquerda.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta quarta-feira pela Copa do Rei, mas pela ida, o Sevilla encaminhou sua vaga às oitavas de final ao golear por 5 a 1 o Formentera, mesmo fora de casa. Já o Villarreal foi mais modesto, mas também largou na frente do Toledo ao fazer 3 a 0 na casa do adversário.