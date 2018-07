Com homenagem a Muamba, Bolton volta a jogar e vence

Por conta do incidente com Muamba, que segue internado em um hospital, em evolução, apesar do seu estado ainda ser grave, o Bolton adiou a sua partida seguinte, contra o Aston Villa, que seria disputado no meio de semana. Com a melhora do estado do jogador, a equipe decidiu voltar a entrar em campo.

O duelo com o Blackburn ficou marcado pelas homenagens ao jogador. Os torcedores fizeram um mosaico com cartazes ("Muamba 6") que lembrava o jogador, além do telão ter exibido imagens dele. Além disso, o jogadores do Bolton fizeram o aquecimento com a camisa utilizada por Muamba.

Em campo, o Bolton conseguiu a importante vitória na luta contra o rebaixamento com dois gols de Wheater. Nzonzi diminuiu. Com o triunfo, o time deixou a zona de descenso, ao alcançar os 26 pontos, em 17º lugar.

Em franca ascensão no Campeonato Inglês, o Arsenal conquistou neste sábado a sua sétima vitória consecutiva no torneio ao bater o Aston Villa por 3 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, com gols marcados por Gibbs, Walcott e Arteta. Com o resultado, o time londrino ficou em situação confortável na luta por uma das quatro vagas na próxima Liga dos Campeões da Europa.

O Arsenal está em terceiro lugar no Campeonato Inglês, com 58 pontos, com três de vantagem pata o Tottenham, que está na quarta colocação, com 55, e oito à frente do Chelsea, que está com 50.

Em péssima fase, o Liverpool foi surpreendido em casa e perdeu para o Wigan por 2 a 1. O resultado distanciou ainda mais a equipe dos primeiros colocados do Campeonato Inglês, já que ele permanece em sétimo lugar, com 42 pontos. Vice-lanterna, com 25 pontos, o Wigan venceu com gols de Maloney e Caldwell, enquanto Suárez diminuiu para o Liverpool.

Também neste sábado, o Everton bateu o Swansea City por 2 a 0 em País de Gales, o Sunderland superou o Queens Park Rangers por 3 a 1 e o Norwich bateu o Wolverhampton por 2 a 1.