Com homenagem a Sala, Cardiff City bate Bournemouth na briga contra rebaixamento

O Cardiff City fez neste sábado o seu primeiro jogo em casa, no Cardiff City Stadium, em Cardiff, no País de Gales, depois do desaparecimento do meia Emiliano Sala, argentino que o time contratou do Nantes (França) para a sequência da temporada, mas cujo avião desapareceu quando atravessava o Canal da Mancha na semana passada. Com homenagens antes do jogo, o clube galês venceu o Bournemouth por 2 a 0, pela 25.ª rodada do Campeonato Inglês, e segue lutando contra o rebaixamento.

Antes do início da partida, as duas equipas cumpriram um minuto de silêncio e em uma das arquibancadas podia se ver a palavra Sala e a bandeira da Argentina feitas com cartolinas. Os jogadores do Cardiff City entraram para o aquecimento com uma camisa com o rosto de Sala.

O meia argentino voltou a ser lembrado aos cinco minutos de jogo, quando Reid inaugurou o marcador na conversão de uma cobrança de pênalti. Na comemoração, voltou a mostrar a camisa com o rosto de Sala. O segundo, do mesmo atacante, saiu logo aos 15 segundos do segundo tempo.

Com a vitória, o Cardiff City subiu para 22 pontos, ainda na 18.ª colocação. Está somente dois pontos atrás do Burnley, que é o último time fora da zona de rebaixamento. O Bournemouth está em 10.º lugar, com 33 pontos.

O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, no qual Emiliano Sala viajava junto com o piloto ??? de Nantes para Cardiff desapareceu dos radares no último dia 21. Buscas foram feitas, mas até agora só foram encontradas duas poltronas em uma praia do litoral francês. O argentino, de 28 anos, tinha sido contratado pelo Cardiff City por cerca de 17 milhões de euros (mais de R$ 71 milhões).