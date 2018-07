Com homenagem do Flu, volante Fabinho se aposenta

"Precisamos saber o momento de parar. Sei que poderia ter condições de jogar, mas acho que o momento é mesmo de encerrar este momento tão maravilhoso na minha vida. Paro em uma hora boa, tendo o Flu como último clube e agora vou seguir meu caminho", disse Fabinho, que pretende continuar trabalhando com futebol.

Para homenageá-lo, o Fluminense lhe entregou uma camisa especial com o número 102, exatamente a quantidade de jogos que ele fez pelo clube. "O Fabinho honrou a camisa do Flu e fez o possível e o impossível com esta camisa. Me sinto honrado por ele ter escolhido o clube para este momento. Um jogador que atuou 102 vezes com a camisa tricolor merece muito respeito", afirmou o vice-presidente de futebol Alcides Antunes.

Campeão da Copa do Brasil de 2007 com o Fluminense, Fabinho passou por outros grandes clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Santos e Flamengo.