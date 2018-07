Com homenagens e presença de ex-jogadores, Carlos Alberto Silva é sepultado

O corpo do ex-treinador Carlos Alberto Silva foi sepultado neste sábado em Belo Horizonte, numa cerimônia que contou com a presença de vários jogadores, amigos e familiares. Ele faleceu na última sexta-feira, aos 77 anos, em sua residência na capital mineira. A causa da morte não foi detalhada.

O velório e o enterro de Carlos Alberto Silva contou com a presença de várias figuras do futebol, como Piazza, João Leite e Amoroso, além do atual presidente do Guarani, Horley Senna.

Além disso, na últimas homenagens, o caixão de Carlos Alberto Silva foi coberto com as bandeiras do Atlético Mineiro, do América Mineiro, do Cruzeiro, do Guarani e do Nacional do Carmo, um clube amador de Belo Horizonte.

"Sempre teve um estilo paizão e passando seu lado vencedor, para que entrássemos em campo e jogássemos por ele e pela camisa que vestíamos", disse Amoroso, que foi dirigido por Carlos Alberto Silva nos primeiros anos da sua carreira, no Guarani. "A competência dele foi comprovada nos clubes que ele dirigiu e também na seleção", acrescentou Piazza.

O trabalho mais emblemático da carreira de Carlos Alberto Silva foi à frente do Guarani, clube que o treinador conduziu ao título do Campeonato Brasileiro de 1978, naquela que é até hoje a maior conquista da história de um clube do interior paulista, com um elenco que contava com craques como Zenon e Careca. Depois, ele trabalhou outras vezes no time campineiro, sendo considerado o maior treinador da sua história.

Carlos Alberto Silva também teve passagem pela seleção brasileira. Ele comandou o time que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987 e também a prata na Olimpíada de 1988, quando a seleção caiu para a União Soviética na final - aquele time possuía jogadores que posteriormente se consagrariam no futebol, como Romário e Taffarel, sendo, inclusive, campeões mundiais em 1994.

O treinador mineiro dirigiu alguns dos principais clubes do futebol brasileiro. Carlos Alberto Silva passou por São Paulo, onde foi campeão paulista duas vezes, Atlético Mineiro, onde venceu o Campeonato Mineiro em uma oportunidade, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Santos, entre outros.

O último trabalho de Carlos Alberto Silva como treinador foi em 2004, pelo América Mineiro. No ano seguinte, ele atuou no Atlético-MG como diretor de futebol. Já em 2014, fez parte, como um dos vice-presidentes, da chapa que venceu a eleição presidencial do mineiro Villa Nova.

Além disso, Carlos Alberto Silva também trabalhou em clubes de fora do País. E seu maior êxito foi no Porto, onde venceu duas vezes o Campeonato Português, em 1992 e 1993 - ele também foi campeão nacional no Japão, pelo Yomiuri Kawasaki, em 1991.