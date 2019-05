Com Iago na seleção, Uendel festeja sequência como titular do Inter

Com Iago convocado para a seleção brasileira olímpica, Uendel festejou, nesta terça-feira, a possibilidade de atuar nos próximos quatro jogos na lateral-esquerda do Internacional.

"Feliz pelo Iago, pela convocação mais do que merecida. Bom para mim, posso ter sequência. É bom para ter continuidade, não só jogar um jogo e ficar tempo sem jogar depois. É um momento importante. Vou aproveitar essa sequência que pode vir pela frente."

A primeira oportunidade será nesta quarta-feira, às 19h15, diante do Paysandu, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Mangueirão, em Belém. O time gaúcho pode até perder por um gol de diferença que estará classificado para a próxima fase, pois venceu em Porto Alegre, por 3 a 1.

"A gente fez uma vantagem boa no primeiro jogo, mas nada está definido. Paysandu é muito forte jogando em casa. Teve troca de comando (técnico Léo Condé foi demitido), sempre dá ânimo novo para os jogadores. Não tem como ser jogo fácil. A equipe deles vai dar tudo em campo. Não vamos nos acomodar em cima dessa vantagem", afirmou o lateral-esquerdo, que foi titular em 2017 e perdeu lugar no início do ano passado, após uma lesão.

Depois do jogo desta quarta-feira, Uendel deverá atuar domingo, no Beira-Rio, diante do Avaí, pela sétima rodada do Brasileiro. Depois o compromisso seguinte será diante do Vasco, dia 7, no Rio, e dia 12, novamente em Porto Alegre, frente ao Bahia, no último jogo antes da parada para a disputa da Copa América.