Com Ibra no banco, Suécia só empata com a Rússia

Retornando de contusão, Ibrahimovic ficou no banco da Suécia nesta quinta-feira, em Solna. Sem ele, a seleção sueca penou e só ficou no empate em 1 a 1 com a Rússia, em casa, pela segunda rodada do Grupo G das Eliminatórias da Euro/2016. Larsson perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo.

Naquele momento, os russos já haviam saído na frente, com um gol de Kokorin, marcado aos 10 minutos. No lance, ele botou a bola por entre as pernas do zagueiro, no cantinho do gol. O empate dos suecos só veio na segunda etapa, com Toivonen se atirando contra a bola para completar o cruzamento vindo da esquerda.

Com dois pontos, a Suécia ocupa só o quarto lugar do Grupo G. Na ponta estão três equipes, todas com três pontos: Rússia, Montenegro e Áustria. Nesta quinta, os montenegrinos não saíram do 0 a 0 contra Liechtenstein, na casa do rival mais fraco do grupo. A Áustria ganhou da Moldávia por 2 a 1, com direito a gol de Alaba, de pênalti.