Com Ibrahimovic, Suécia libera lista para repescagem da Euro

O técnico da Suécia, Erik Hamrén, anunciou nesta sexta-feira uma lista de 24 convocados para o mata-mata decisivo contra a Dinamarca, pela repescagem das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O primeiro duelo entre os dois países ocorrerá no próximo dia 14, em Estocolmo, enquanto a partida de volta será realizada três dias depois, em Copenhague.

Além de contar com o astro Zlatan Ibrahimovic, que não poderia ficar fora destes duelos decisivos por uma vaga na competição continental, a listagem trouxe como uma das principais novidades a presença do atacante Emir Kujovic, chamado pela primeira vez para a seleção principal, aos 27 anos de idade, depois de ter sido campeão e máximo goleador do Campeonato Sueco pelo Norrköping.

Os outros jogadores de ataque convocados por Erik Hamrén nesta sexta para os duelos diante dos dinamarqueses foram Marcus Berg, do Panathinaikos, John Guidetti, doi Celta, e Ola Toivonen, do Sunderland, além do próprio Ibrahimovic.

Outra novidade da convocação desta sexta foi a presença do goleiro Patrik Carlgren, titular da seleção sueca sub-21, que terá a chance de ganhar experiência ao lado de Andreas Isaksson e Robin Olsen, outros dois nomes da sua posição chamados para a repescagem das Eliminatórias da Eurocopa.

A Suécia irá disputar o mata-mata com a Dinamarca depois de ter terminado a fase de grupos das Eliminatórias na terceira posição de sua chave, atrás de Áustria e Rússia, que já asseguraram classificação para a competição continental.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO

Goleiros - Andreas Isaksson (Kasimpasa), Patrik Carlgren (AIK) e Robin Olsen (Paok).

Defensores - Mikael Lustig (Celtic), Pierre Bengtsson (Mainz), Mikael Antonsson (Copenhague), Andreas Granqvist (Krasnodar), Erik Johansson (Gent), Martin Olsson (Norwich) e Sebastian Larsson (Sunderland).

Meio-campistas - Jimmy Durmaz (Olympiakos), Emil Forsberg (Leipzig), Abdulrahman Khalili (Mersin Idmanyurdu), Kim Källström (Grasshoppers), Oscar Lewicki (Malmoe), Pontus Wernbloom (CSKA Moscou), Erkan Zengin (Trabzonspor), Gustav Svensson (Gotemburgo) e Oscar Hiljemark (Palermo).

Atacantes - Marcus Berg (Panathinaikos), Zlatan Ibrahimovic (PSG), John Guidetti (Celta), Emir Kujovic (Norrköping) e Ola Toivonen (Sunderland).