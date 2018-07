Com Ibrahimovic e campeões sub-21, Suécia convoca 23 para a Eurocopa

Hamren convocou seis nomes que foram campeões da Eurocopa Sub-21 no ano passado, ao baterem Portugal nos pênaltis na decisão do torneio. O goleiro Patrik Carlgren, os defensores Victor Lindelof e Ludwig Augustinsson, os meio-campistas Oscar Lewicki e Oscar Hiljemark e o atacante John Guidetti estiveram naquela campanha vitoriosa e agora vão à França.

Guidetti foi um dos destaques da boa campanha do Celta de Vigo nesta edição do Campeonato Espanhol e é o favorito a fazer dupla de ataque com Ibrahimovic. O veterano, aliás, teve mais uma grande temporada com a camisa do Paris Saint-Germain no título do Campeonato Francês, no qual é o artilheiro, com 35 gols, e segundo colocado na lista de assistências, com 13.

A Suécia está no difícil Grupo E da Eurocopa deste ano, ao lado de Bélgica, Itália e Irlanda. A estreia dos suecos acontecerá no dia 13 de junho diante dos irlandeses, no Stade de France.

Confira a convocação da seleção sueca:

Goleiros: Andreas Isaksson (Kasimpasa-TUR), Robin Olsen (Copenhague-DIN), Pontus Carlgren (AIK-SUE).

Defensores: Ludwig Augustinsson (Copenhague-DIN), Mikael Lustig (Celtic-ESC), Andreas Granqvist (Krasnodar-RUS), Erik Johansson (Copenhague-DIN), Victor Nilsson Lindelöf (Benfica), Martin Olsson (Norwich-ING), Pontus Jansson (Torino).

Meio-campistas: Jimmy Durmaz (Olympiakos), Albin Ekdal (Hamburgo), Emil Forsberg (Red Bull Leipzig-ALE), Oscar Hiljemark (Palermo), Kim Kallstrom (Grasshoppers-SUI), Sebastian Larsson (Sunderland-ING), Pontus Wernbloom (CSKA Moscou), Erkan Zengin (Trabzonspor-TUR), Oscar Lewicki (Malmö-SUE).

Atacantes: Marcus Berg (Panathinaikos), John Guidetti (Celta de Vigo), Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain), Emir Kujovic (Norrköping-SUE).