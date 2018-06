Com ida e volta do Corinthians na capital, federação define quartas do Paulistão

Corinthians e Bragantino vão se enfrentar na capital paulista nos dois confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. O time de Bragança pediu a mudança de seu mando de campo e fará a partida de ida no estádio do Pacaembu, neste domingo, às 11h. A volta acontece na arena em Itaquera na quarta-feira da semana que vem, às 21h45.

+ Zeca passa por exames médicos para assinar com o Corinthians

A definição aconteceu no congresso técnico das quartas de final do Estadual, realizado na sede da Federação Paulista nesta terça-feira. Participaram da reunião os presidentes Andrés Sanchez, do Corinthians, e Maurício Galiotte, do Palmeiras, o advogado do São Paulo Alexandre Pássaro e o gerente de futebol do Santos, William Machado, além de representantes de Botafogo, Novorizontino, São Caetano e Bragantino, adversários dos grandes nas quartas.

Também se enfrentam nas quartas Palmeiras x Novorizontino, São Paulo x São Caetano e Santos x Botafogo. Por terem terminado a primeira fase do torneio nos primeiros lugares de seus grupos, os grandes têm direito de decidir a vaga como mandantes.

O Palmeiras viaja a Novo Horizonte para enfrentar a equipe local neste sábado, abrindo as quartas. O jogo está marcado para as 19h. A volta acontece no Pacaembu na terça, 20, às 20h30. Nes domingo, além do Corinthians, o São Paulo e o Santos também jogam fora.

A equipe da Baixada enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto às 19h30, com volta marcada para quarta, 21, às 19h30, na Vila Belmiro; o time tricolor vai a São Caetano para jogar no Anacleto Campanella às 16h no domingo e, na quinta, faz a partida de volta no Morumbi, às 21h.

Confira as datas, horários e locais das quartas do Paulistão:

Novorizontino X Palmeiras

Ida: Sábado, 17, 19h, em Novo Horizonte.

Volta: Terça, 20, 20h30, no Pacaembu.

Bragantino X Corinthians

Ida Domingo, 18, 11h, no Pacaembu.

Volta: Quarta, 21, 21h45, na Arena Corinthians

Botafogo X Santos

Ida: Domingo, 18, 19h30, em Ribeirão Preto.

Volta: Quarta, 21, 19h30, na Vila Belmiro.

São Caetano X São Paulo

Ida: Domingo, 16h, em São Caetano.

Volta: Quinta, 22, 21h, no Morumbi.