Palmeiras e Fluminense se reencontram e apostam em experientes

Há quase sete meses, no dia 29 de outubro de 2015, Palmeiras e Fluminense se enfrentavam no Allianz Parque pela semifinal da Copa do Brasil em jogo que ficou marcado pela emoção e pelo confronto entre Fernando Prass e Fred. Hoje, os experientes atletas têm um novo encontro, desta vez, pelo Brasileiro.

No último encontro, brilhou a estrela do goleiro, que fez grandes defesas ao longo da partida e ainda pegou um pênalti de Gustavo Scarpa. Já Fred fez um gol e criou boas chances, mesmo machucado. A maioria dos atletas daquela partida estará em campo, entre eles, Jean, hoje no Palmeiras.

O momento é parecido dos dois times e pouco lembra aquele clima de decisão. O Palmeiras vem de derrota para a Ponte Preta enquanto o Fluminense empatou em casa com o Santa Cruz. Ambos querem aproveitar o jogo para ganhar confiança e não se afastar da parte de cima da tabela.

Em relação ao time, Cuca pode mudar o esquema tático e abrir mão de um centroavante na área. O treinador, que não ficará no banco de reservas por ter sido expulso diante da Ponte (Cuquinha será o treinador interino), testou o time com Dudu no lugar de Alecsandro, tirando a referência no ataque e ganhando em velocidade.

No Fluminense, Levir Culpi fará apenas uma mudança. O volante Edson vai entrar no lugar do atacante Richarlison, para fortalecer a marcação no meio de campo. Gerson, com dores no ombro esquerdo, está vetado.

Belluzzo suspenso. O ex-presidente Luiz Gonzaga Belluzzo foi suspenso por um ano pelo Conselho Deliberativo por má gestão durante seu mandato entre 2009 e 2010. Ele promete recorrer na Justiça da decisão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS (4-3-3): Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Matheus Sales, Tchê Tchê e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Gabriel Jesus e Dudu (Alecsandro)

Técnico: Cuca

FLUMINENSE (4-4-2): Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Osvaldo e Fred

Técnico: Levir Culpi

JUIZ: Sandro Meira Ricci (SC)

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 21h45