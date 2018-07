Com impasse e recuperado, Alex Telles treina no Grêmio

BENTO GONÇALVES - As presenças do lateral Alex Telles e do zagueiro Saimon foram as principais novidades do treinamento da manhã desta quarta-feira em Bento Gonçalves, onde o Grêmio realiza a sua pré-temporada, mesmo que os dois defensores não tenham trabalhado com o restante do elenco.

Com dores no joelho direito, Alex Telles não vinham treinando no Grêmio também porque o clube havia acertado a sua venda ao Galatasaray. A negociação, porém, ainda não foi concluída e pode até ser cancelada. Enquanto o imbróglio não é resolvido, ele participará da pré-temporada em Bento Gonçalves.

Ao contrário de Alex Telles, o problema de Saimon era apenas uma lesão e havia o impedido de realizar qualquer treinamento nesta pré-temporada. Agora, porém, o zagueiro está recuperado de uma entorse no tornozelo direito e, nesta quarta-feira, realizou uma corrida em volta do gramado com o lateral-esquerdo.

Já o restante do grupo foi dividido em duas equipes. Enquanto uma metade corria em um circuito montado pelo preparador físico Fábio Mahseredjian, a outra trabalhava cruzamentos e finalizações. A série foi repetida 12 vezes. O volante Riveros comemorou o contato com a bola no treino.

"Além do treino físico, todo jogador gosta de finalizar, então o treino de hoje deixou todo mundo feliz. É minha primeira pré-temporada no Brasil. O grupo está aguentando bem, apesar de o trabalho ser pesado. Sabemos que isso vai nos ajudar lá na frente. Precisamos aproveitar esse momento para nos fortalecer", comentou.