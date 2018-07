Com impasse resolvido, Beira-Rio terá estacionamento na área externa

PORTO ALEGRE - O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, garantiu nesta terça-feira que está resolvido o impasse quanto à construção de um estacionamento para 1.400 carros na área externa do Beira-Rio. Parte do terreno, em área para 900 veículos, está atualmente ocupada por entulhos da obra do estádio e nem o clube nem a construtora responsável pela reforma se dispunham a retirar o material.

"O ministério dos Esportes aprovou o projeto apresentado pela prefeitura para viabilizar o estacionamento no entorno do estádio Beira-Rio. O prefeito José Fortunati recebeu a confirmação na tarde desta terça-feira", explicou a prefeitura, em nota.

Pelo novo projeto, a instalação da área de estacionamento de 1.400 vagas será dividida em três etapas. Na primeira, quase pronta, foi feito o pavimento das estruturas temporárias da Fifa. A segunda etapa refere-se à pavimentação do espaço onde serão disponibilizadas 500 vagas. Na área onde estão os resíduos da obra do Beira-Rio haverá mais 900 vagas, sendo 100 para pessoas com mobilidade reduzida. No asfaltamento dessa região consiste a terceira etapa.

"O entrave para avanço da instalação do estacionamento envolve os resíduos de construção da obra de reforma do estádio Beira-Rio. Como a retirada não aconteceu, a prefeitura propôs alternativa para permanência dos resíduos, mediante o estabelecimento de uma área em platô, adjacente ao remanescente do estacionamento, o qual se encontra em execução", explica a prefeitura.

O material asfáltico utilizado no estacionamento virá da fresagem das obras de pavimentação dos corredores BRT. Posteriormente à Copa, serão executados os ajustes do projeto de pavimentação. "A conclusão do projeto será pós-Copa 2014, em data a ser definida", avisa a prefeitura.