Com improviso na defesa, Fortaleza encara o líder Internacional

O líder Internacional não será o único adversário do Fortaleza na partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para as 19 horas deste sábado, na Arena Castelão. Com o objetivo de ampliar a invencibilidade para três jogos e se aproximar dos primeiros colocados - está em décimo lugar, com 12 pontos -, o Fortaleza precisa também superar a ausência de um lateral-direito.

No empate no sul com o Grêmio, por 1 a 1, Gabriel Dias foi expulso e cumpre suspensão automática. Seu substituto seria Tinga, que continua vetado pelo departamento médico. Assim, Rogério Ceni vai improvisar no setor.

Leia Também Corinthians ameaça não jogar mais no Brasileiro se torcida só for liberada no Rio

Tudo indica que o meia Marlon seja o escolhido para fazer a função, mas existe a possibilidade de o treinador colocar o volante Felipe, que retorna de suspensão. Se isso acontecer, Ronald continuaria com a vaga no meio-campo.

"Acho que é uma sequência muito boa. No começo do ano, fizemos bons jogos, mas com a pandemia, demos uma caída. Agora, conseguimos recuperar o nosso futebol", destacou o atacante Romarinho.

Com esta mudança na defesa, Rogério Ceni deve escalar o Fortaleza com Felipe Alves; Marlon, Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe, Juninho, David, Romarinho e Osvaldo; Wellington Paulista.