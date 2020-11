Com incerteza sobre escalação, Bahia mira nova vitória sobre o Botafogo

Mano Menezes poderá preservar alguns jogadores para o duelo contra o Botafogo neste domingo, às 18h15, na Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o desgaste sofrido pelo Bahia na vitória por 4 a 0 frente ao Melgar, na Copa Sul-Americana, o treinador estuda dar um descanso para alguns atletas.

No jogo contra a equipe peruana, Rodriguinho iniciou no banco. O ex-corintiano poderá voltar ao time titular diante do Botafogo. Quem deverá fazer o caminho inverso é o volante Elias. O treinador ainda tem outras dúvidas sobre o companheiro de Rossi e Gilberto no setor ofensivo. Essa briga está entre Élber e Fessin.

O próprio Gilberto, no entanto, é outro que poderá ser poupado. Caso isso aconteça, Saldanha será escalado. Vale lembrar também que Clayson é outra opção para o setor ofensivo, que já esteve entre os titulares de Mano Menezes.

"É um jogo importante. Penso que nós pudemos entregar um jogo de qualidade para brigar pela vitória. Um jogo de cada vez. Não dá para fazer projeções tão longas num campeonato tão duro como é o Campeonato Brasileiro", falou Mano.

Com 19 pontos, o Bahia segue flertando com o risco de rebaixamento. O clube tricolor ainda tenta superar a derrota por 3 a 1 frente ao Santos, mas vem otimista após avançar na Sul-Americana com goleada para cima do Melgar.

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Daniel (Rodriguinho) e Elias (Ronaldo); Rossi, Élber (Fessin) e Gilberto. Técnico: Mano Menezes.