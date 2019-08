Com incerteza sobre Luciano, Grêmio treina para pegar Chapecoense no Brasileirão

Em preparação para o jogo contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, às 20 horas, em casa, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio treinou pela primeira vez neste sábado após se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores, na última quinta-feira, contra o Libertad, no Paraguai.

Recém-contratado junto ao Fluminense, Luciano participou da atividade com o elenco gremista. A possível escalação do atacante, porém, é vista com cautela pela comissão técnica tricolor. Ele ainda busca as condições físicas ideais.

O preparador físico Rogério Dias avaliará se Luciano precisa de um período extra de preparação. Ele não confirma se o atacante estará em campo contra a Chapecoense. "Fica difícil indicar quanto tempo vai aguentar. Essa sequência de treinamentos vai nos dar uma posição mais pontual de como ele está", disse.

"Com bola é diferente. Acho um pouco precoce para pontuar se é para 60 ou 90 minutos. Vamos conversar com ele para ver como está se sentindo e ver se há necessidade para aumentar um pouco essa intertemporada", comentou o preparador físico, em entrevista coletiva neste sábado.

Com a documentação já regularizada, Luciano pode aparecer no banco de reservas, pelo menos. Na última sexta-feira, o atleta manifestou o desejo de estrear. "Treinei esta semana, aprimorei a parte física. A equipe chegou sexta, teve folga. Da minha parte, por mim, jogaria. Mas tenho que ver o que o professor acha e o planejamento. Por mim, jogaria", afirmou o atacante.

Entretanto, a vontade de Luciano não é o suficiente para a escalação do atacante. Ele está há cerca de dois meses sem atuar (57 dias). Sua última partida foi pelo Fluminense no empate contra o Flamengo, no dia 9 de junho, pelo Brasileirão.

Neste domingo, o elenco do Grêmio faz o seu último treino antes do jogo contra a Chapecoense. A atividade ocorre às 9h30, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O clube tricolor, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, é o 11.º colocado na tabela de classificação, com 16 pontos.