Com inchaço no joelho, Neuer será poupado em amistoso da Alemanha

O técnico Joachim Löw decidiu poupar o goleiro Manuel Neuer do amistoso da Alemanha com a Austrália, nesta quarta-feira, em Kaiserslautern. O goleiro campeão mundial será preservado porque apresenta um inchaço no joelho desde a partida do Bayern de Munique contra o Borussia Moenchengladbach, domingo, pelo Campeonato Alemão.

"Manuel Neuer não vai enfrentar a Austrália porque tem um inchaço no joelho. Não queremos correr nenhum risco. Não teremos qualquer problema para o jogo de domingo, contra a Geórgia, se formos cautelosos agora", disse o treinador, que deve escalar Weidenfeller do Borussia Dortmund, no gol da Alemanha na quarta.

Se estiver recuperado a tempo, Neuer voltará ao time titular no domingo para o duelo com a Geórgia, em Tbilisi. A partida é válida pelo Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa. Ainda sem repetir a boa performance da Copa do Mundo, a Alemanha ocupa a segunda posição da chave, com sete pontos, três abaixo da líder Polônia. Em quinto lugar, a Geórgia tem apenas três pontos.