Com incômodo jejum, Vitória aposta em promoção de ingressos contra o Atlético-GO

A diretoria do Vitória apelou ao bolso do torcedor para o duelo deste domingo contra o lanterna Atlético Goianiense, às 18 horas (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa é mais uma tentativa do time baiano para, finalmente, voltar a vencer em casa. O último triunfo - e apenas o segundo em todo o campeonato - ocorreu em 2 de agosto sobre a Ponte Preta, por 3 a 1. Desde então, a equipe acumula quatro derrotas e um empate no Barradão, resultados que a deixaram na zona do rebaixamento, com 33 pontos.

Para acabar com o jejum, assim, a diretoria derrubou o preço dos ingressos - a arquibancada, por exemplo, se comprada online por uma determinada bandeira de cartão, sai por apenas R$ 7,50. "Precisamos deles, precisamos que eles joguem junto com a gente. Se o torcedor jogar junto, a gente tem tudo para fazer um bom jogo", comentou o zagueiro Kanu.

Recuperado de contusão, aliás, Kanu deve atuar no lugar de Fred e ser a única novidade no time. E, em seu retorno, ele pede concentração ao elenco. "É um jogo difícil. Tenho falado para os meus companheiros que vai ser um dos jogos mais difíceis porque a equipe do Atlético Goianiense vai para o tudo ou nada. Temos que estar concentrados".