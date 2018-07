Com indefinição, Atlético-PR quer surpreender São Paulo O técnico do Atlético Paranaense, Claudinei Oliveira, acredita na pontaria do seu ataque para garantir um bom resultado contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltar para casa com uma vitória. A equipe marcou apenas 28 gols na competição e vem de uma derrota para o Coritiba no clássico regional, no último final de semana. Uma nova derrota pode deixar a equipe paranaense mais próxima da zona de rebaixamento.