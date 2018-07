Com indefinição sobre anel térreo, Morumbi é liberado para jogo

O São Paulo comunicou nesta terça-feira que conseguiu a liberação do Morumbi para o estádio receber no próximo domingo o duelo com o Internacional, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, ainda não há uma definição sobre a presença de público no anel térreo do estádio, o que será definido em uma reunião marcada para esta tarde.

"O São Paulo Futebol Clube informa que o Estádio do Morumbi está liberado para receber o jogo do próximo domingo (22), contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Uma reunião no final da tarde desta terça decidirá se o anel térreo do estádio poderá receber torcedores. O clube reitera que foram executados laudos e testes em toda a área, e segue atuando junto às autoridades para garantir a segurança e conforto de quem frequenta o maior estádio particular do Brasil", afirmou o clube em comunicado oficial.

Nas última sexta-feira, a Polícia Militar vetou a realização de jogos no Morumbi até que o São Paulo consertasse o guarda-corpo danificado em um acidente na última quarta-feira. O órgão afirmou que só iria liberar a utilização do estádio quando a estrutura estivesse consertada e uma nova vistoria no local fosse realizada.

Durante a partida contra o Atlético-MG, pela Copa Libertadores, a grade cedeu na hora da comemoração do gol da vitória do time. Cerca de 25 torcedores que estavam em um camarote caíram de uma altura de cerca de 2,5 metros até o fosso do estádio. O ambulatório do Morumbi recebeu 16 feridos, sete deles foram removidos para hospitais e destes, três tiveram fraturas.

Na última segunda-feira, antes da liberação do estádio, o São Paulo comunicou que contratou a Falcão Bauer, empresa especializada em engenharia e controle de qualidade, para fazer um estudo sobre a situação do anel térreo do Morumbi. Segundo o clube, os técnicos da empresa realizaram uma série de testes no local, que seriam concluídos nesta terça.