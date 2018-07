Com indefinição sobre Varane, França chama zagueiro do Sevilla Com a indefinição sobre a situação de Raphael Varane, zagueiro do Real Madrid que está contundido, o técnico Didier Deschamps incluiu nesta segunda-feira o defensor Adil Rami, do Sevilla, na lista de reservas da seleção francesa para a Eurocopa, que será disputada em junho.