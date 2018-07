Com indefinições, Vitória tenta surpreender o Inter fora de casa

SALVADOR - O Vitória faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30, contra o Internacional. Do time que treinou no coletivo da ultima quinta-feira, a principal novidade é a presença do atacante Vínicius, recém-contratado, mas não está confirmado o seu aproveitamento pelo técnico Ney Franco já nesta partida.

O time que embarcou na sexta-feira para a capital gaúcha contava com a presença do atacante Souza, apesar da sua ausência no último treino, por motivos pessoais. O Inter é o atual tetracampeão gaúcho e segue em busca de seu quarto título nacional, enquanto o Vitória, embora tenha lutado muito e arrancado um empate contra o Bahia na final do Campeonato Baiano, ficou na segunda posição do torneio estadual.

Entretanto, a equipe baiana espera repetir a boa campanha do Brasileirão de 2013, quando ficou em quinto lugar, a dois pontos do quarto colocado, o Botafogo, que conquistou a última vaga para a Libertadores.