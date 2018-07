Com indisposição, Breno fica fora de treino no São Paulo

O zagueiro Breno desfalcou o treino do São Paulo na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Após treinar como titular nos dias anteriores, o defensor estava com uma indisposição estomacal, não pôde participar do trabalho e deu lugar a Lucão na atividade tática comandada pelo técnico Edgardo Bauza, que voltou a escalar Mena na lateral-esquerda.

O treinador argentino fez um trabalho tático somente com os titulares. Bauza enfatizou a compactação e a movimentação dos jogadores para tabelas e chegadas ao ataque. Os reservas fizeram uma atividade em campo reduzido em outro gramado do CT da Barra Funda. Já o zagueiro Lugano, fez apenas hidroginástica e depois seguiu para a musculação. O uruguaio, contratado na última semana, ainda não tem data para começar os treinos com bola.

O time titular manteve a alteração testada no último sábado, com Mena na lateral esquerda na vaga de Carlinhos. No restante, a equipe continuou com a mesma formação, exceto pela saída de Breno e a entrada de Lucão na zaga. Os titulares tiveram em campo: Dênis; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes, Hudson, Michel Bastos, Ganso e Centurión; Alan Kardec.

O São Paulo treina na tarde desta terça-feira e depois viaja para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta na quarta-feira o Cerro Porteño. O amistoso é uma contrapartida pela contratação de Lugano e terá toda a renda destinada ao time paraguaio. O uruguaio não deve viajar, pois ainda está abaixo do peso e tenta readquirir a forma física ideal para estrear pelo clube em competições oficiais.