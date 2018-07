Com infecção, Gerrard desfalca Liverpool até setembro

Gerrard, que estava na reta final no processo de recuperação, deu entrada no hospital e iniciou o tratamento com antibióticos para combater a infecção. "Ele deverá permanecer no hospital por alguns dias até que se completem os procedimentos necessários", afirmou o clube, em nota.

Por causa da infecção, o meia perderá as primeiras partidas do Liverpool no Campeonato Inglês. "O jogador deverá estar de volta ao time em setembro", registrou o clube. Gerrard, de 31 anos, desfalcará o time nas partidas contra Sunderland, Arsenal e Bolton.

Se voltar realmente em setembro, ele poderá fazer seu retorno no duelo com o Stoke, no dia 10. O meia também deverá ser desfalque na seleção inglesa nas partidas contra Bulgária e País de Gales nos dias 2 e 6 de setembro, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2012.