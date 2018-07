Com infecção no joelho, zagueiro Breno passa por cirurgia

MUNIQUE - A fase do zagueiro Breno não é mesmo boa. Poucos dias depois de ser reintegrado ao time principal do Bayern de Munique, após afastamento por problemas disciplinares, o jogador sofreu uma infecção no joelho e precisou passar por uma artroscopia na última quinta-feira. A informação foi confirmada nesta sexta, através do site oficial do clube.

O brasileiro já havia sentido uma contusão no joelho na semana passada, mas era esperado que ele voltasse a treinar nesta semana. No entanto, após o treinamento da última quinta, ele foi encaminhado ao Hospital Hessingpark, em Augsburgo, onde passou pelo procedimento cirúrgico.

Breno foi reintegrado no Bayern recentemente, depois de se envolver em diversas polêmicas. No fim do ano passado ele foi investigado por ter colocado fogo na própria casa e, no início deste ano, foi pego visitando um tatuador após alegar lesão para sair mais cedo de um treinamento.