Com infecção urinária, Dybala é cortado da seleção argentina para jogos das Eliminatórias

Paulo Dybala, atacante da Juventus, foi cortado da seleção argentina, após o duelo de sua equipe pela 7.ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o jogador não estará em campo nos jogos contra o Paraguai, em casa, e contra o Peru, fora, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Neste domingo, a Juventus empatou, fora de casa, com a Lazio, por 1 a 1. Dybala começou a partida no banco de reservas e substituiu Cristiano Ronaldo, aos 31 minutos do segundo tempo. Foi após um erro do jogador argentino que se originou o gol de empate da Lazio, já nos acréscimos do jogo.

A informação sobre o corte foi dada por meio das redes sociais da seleção argentina, que entra em campo nos próximos dias pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, enfrentando Paraguai e Peru.

#SelecciónMayor El delantero de la @juventusfc, @PauDybala_JR, queda desafectado de la convocatoria por presentar síntomas generales genitourinarios siendo necesario reposo deportivo y evaluaciones. pic.twitter.com/jMrRhsmfjK — Selección Argentina (@Argentina) November 8, 2020

De acordo com a publicação, Dybala tem "problemas geniturinários", obrigando ao jogador repouso esportivo e novas avaliações sobre seu estado de saúde. Jogador do Ajax, Lisandro Martínez foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni para suprir as baixas na seleção argentina.