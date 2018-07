Com infecção urinária, Pelé volta a ser internado em São Paulo

Após ser internado e operado, há 11 dias, no hospital Albert Einstein, Pelé teve detectada nova infecção. Ao retornar ao médico, o ex-jogador foi diagnosticado com Infecção urinária e está sendo medicado com antibióticos. De acordo com o site globoesporte.com, Pelé permanecerá no hospital sem previsão de alta.

No último dia 12 de novembro, Pelé cancelou evento promocional no Museu Pelé, em Santos, por problemas de saúde. Ele participaria de uma sessão de autógrafos de um livro. A decisão de que não conseguiria participar da atividade foi dada pela prefeitura da cidade às 16h21. Pelé sentiu dores estomacais e pediu para ser levado ao Hospital Albert Einstein no início da noite. Ele estava em Santos.

Atleta profissional de 1956 a 1977, Pelé sempre foi um exemplo de jogador de futebol que passou a carreira sem ter um grave problema físico. Em julho de 1999, passou por uma cirurgia no joelho direito para a retirada de parte do menisco. Ele estava passando férias com a família nos Estados Unidos e teve dores ao correr em um parque. Dois dias depois, passou pela intervenção em Nova York.

Em 2011, Pelé foi submetido a uma cirurgia de catarata. Poucos dias depois foi à final da Copa Libertadores, na qual o Santos derrotou o Peñarol e ficou com o título continental. Entusiasmado com a conquista, o eterno camisa 10 da Vila Belmiro pegou o técnico Muricy Ramalho pela mão e correu pelo gramado do Pacaembu logo após o fim do jogo. Como esta em recuperação, teve de ser reavaliado pelos médicos.

No ano seguinte, teve de se submeter a uma cirurgia no quadril. Ele sofria com muitas dores por causa de uma artrose. Após 1 hora e 30 minutos de cirurgia, foi retirada a cabeça do fêmur e implantada uma prótese. Pelé, de 74 anos, ainda faz fisioterapia, pois não recuperou totalmente os movimentos.

NOTA OFICIAL

O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) internou-se para avaliação médica e segue estável.

O Hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação.