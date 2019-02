Com inflamação, Alcácer amplia lista de baixas do Borussia Dortmund em Londres

O time do Borussia Dortmund desembarcou nesta terça-feira em Londres, visando o duelo contra o Tottenham, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, sem o atacante espanhol Paco Alcácer. Com uma inflamação no ombro, o jogador ampliou a lista de desfalques da equipe alemã para o confronto de ida do mata-mata, que será às 18 horas (de Brasília) desta quarta, no estádio de Wembley.

Além de Alcácer, o Borussia não contará com o meia-atacante Marco Reus e o lateral Lukas Piszczek, ambos lesionados, e com o volante Julian Weigl, gripado. Nenhum deles viajou até a capital inglesa, onde o técnico Lucien Favre terá problemas para escalar a sua formação titular.

Sem Reus e Alcácer, Maximilian Philipp e Mario Götze deverão aparecer como respectivos substitutos no time, enquanto Achraf Hakimi, lateral-esquerdo, poderá ser deslocado para o lado direito para preencher a vaga aberta por Piszczek e Marcel Schmelzer poderá entrar na outra ala.

No último sábado, Philipp e Götze foram escalados como titulares no empate por 3 a 3 com o Hoffenheim, em casa, pela rodada passada do Campeonato Alemão, do qual a equipe de Dortmund é a líder isolada, com 50 pontos, cinco à frente do Bayern de Munique, vice-líder. Naquela ocasião, Alcácer entrou no time apenas no segundo tempo, aos 25 minutos, substituindo Philipp, mas agora foi vetado do duelo em Londres por causa da inflamação no seu ombro.

Reus divide a vice-artilharia do Alemão com Lewandowski, do Bayern, com 13 gols cada, enquanto Alcácer acumula 12 bolas na rede na competição. Luka Jovic, com 14 pelo Eintracht Frankfurt, é o atual artilheiro isolado do torneio.