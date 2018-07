Com inflamação, Bale deve voltar ao Real Madrid contra Valencia

MADRI - O Real Madrid informou que um exame de ressonância magnética realizado nesta quarta-feira detectou que Gareth Bale está apenas como uma inflamação na panturrilha esquerda, depois de ter se machucado em um treino na última terça. Com isso, o clube destacou que "não descarta" a participação do jogador no confronto do próximo domingo, diante do Valencia, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Por causa do problema provocado por uma pancada recebida de um companheiro de equipe no treinamento da última terça, o astro galês será poupado do duelo que o time madrilenho fará nesta quarta, diante do Olímpic de Xátiva, em casa, pela Copa do Rei.

Fora deste confronto por precaução, Bale ainda é tido como dúvida para encarar o Valencia, mas tem boa chance de entrar na lista de relacionados pelo técnico Carlo Ancelotti para o duelo de domingo, quando o Real tentará vencer para reduzir a vantagem dos líderes Barcelona e Atlético de Madrid no Espanhol. Terceiro colocado, o time hoje tem 38 pontos, contra 43 dos ponteiros da tabela de classificação.