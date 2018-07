Com inflamação no rosto, João Havelange é internado

O presidente de honra da Fifa, João Havelange, de 94 anos, está internado desde o último dia 19 no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Havelange deu entrada por causa de uma inflamação no rosto e está recebendo antibióticos. O estado de saúde dele é normal e deve receber alta no fim de semana.

A noticia da internação de Havelange foi confirmada pelo médico do dirigente, o doutor João Mansur Filho, chefe da Unidade Coronariana do Samaritano. Confira abaixo a íntegra da nota divulgada nesta terça:

"O paciente Jean Marie Faustin J. Havelange foi internado às 19h15 do dia 19 de maio, no Hospital Samaritano - Rio de Janeiro. A internação aconteceu por conta de uma infecção na face. Foi iniciado tratamento antibiótico e o processo infeccioso encontra-se em fase de resolução" afirmou o texto do Samaritano.

Filho de belgas, Havelange foi presidente da Fifa de 1974 a 1998. Além da entidade, ele também é presidente de honra do Fluminense.