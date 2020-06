Com Inglês parado, Manchester United renova empréstimo de nigeriano até janeiro

Odion Ighalo permanecerá no Manchester United até 31 de janeiro de 2021, depois que o clube inglês anunciou uma extensão do acordo de empréstimo pelo atacante nigeriano nesta segunda-feira.

Ighalo deveria retornar ao clube chinês Shanghai Shenhua porque seu primeiro acordo de cessão ao United, fechado em janeiro, havia expirado no domingo. Ele possui contrato com o time asiático até dezembro de 2022.

Leia Também Presidente do Brescia diz ter recusado R$ 338 milhões do Barcelona por Sandro Tonali

Sua volta à China se chocaria com as limitações de entrada de estrangeiros no país em função da pandemia do coronavírus. Assim, os clubes chegaram a um acordo para o atacante permanecer por mais alguns meses no futebol da Inglaterra.

O jogador da seleção da Nigéria marcou quatro gols em oito jogos pelo time de Manchester antes do surto de coronavírus forçar a suspensão do futebol. Nenhum desses gols, porém, foram em jogos do Campeonato Inglês.

O torneio deve ser retomado em 17 de junho. O United, dirigido pelo norueguês Gunnar Solskjaer, também ainda está envolvido na Copa da Inglaterra e na Liga Europa na atual temporada.

Quando o Campeonato Inglês foi paralisado, o time de Manchester era o quinto colocado, a três pontos do Chelsea, que fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões. Faltavam nove rodadas para o término do torneio.