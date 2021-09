Com 'ingleses', Tite convoca 25 jogadores para a rodada tripla das Eliminatórias

Com a volta dos jogadores que atuam no futebol inglês, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira 25 nomes para mais uma rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Entre os chamados, a permanência de Edenilson, do Internacional, além de Emerson Royal no lugar de Daniel Alves, na lateral-direita, são as surpresas. Raphinha, do Leeds United, foi novamente convocado, enquanto que Richarlison (Everton) e Roberto Firmino (Liverpool), ambos em recuperação de lesões, são as ausências. A seleção brasileira joga entre os dias 7 e 14 de outubro contra Venezuela, Colômbia e Uruguai e defenderá a campanha perfeita. O time é líder do torneio.

É a quarta convocação do ano, a segunda para as Eliminatórias da Copa — também teve a Copa América na temporada. Os jogadores se apresentam entre os dias 3 e 4 de outubro. Serão dois jogos longe de casa — contra Venezuela, no dia 7, em Caracas, depois contra a Colômbia, em Barranquilla, no dia 10. Por fim, o Brasil encara o Uruguai, no dia 14, em Manaus, com a presença liberada de 12 mil torcedores na Arena Amazônia.

Com 100% de aproveitamento após ganhar os oito jogos disputados até agora, o Brasil ficará praticamente garantido na Copa do Mundo se mantiver o desempenho perfeito, com mais três vitórias. São quatro vagas diretas para o continente, com o quinto lugar jogando uma repescagem.

O Brasil soma 24 pontos em oito rodadas, enquanto que a Colômbia, em quinto lugar, está com 13 e já atuou nove vezes. O time brasileiro ainda tem o confronto com a Argentina, adiado no início deste mês pela polêmica dos quatro atletas rivais impossibilitados de jogar por não cumprirem quarentena de 14 dias após virem da Inglaterra. A Fifa ainda não se manifestou sobre o tema, tampouco a Conmebol.

Tite chamou sete atacantes pelo fato de Neymar estar suspenso do primeiro compromisso, na casa da Venezuela. O treinador pode ter outros desfalques nos compromissos contra Colômbia e Uruguai pelo fato de contar com sete pendurados: Thiago Silva, Éder Militão, Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus e Gabriel.

Coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, e Manoel Flores, diretor de competições da CBF, estarão na Arena Amazônia, em Manaus, nesta segunda-feira para uma avaliação do estádio que receberá o duelo com os uruguaios. "Acreditamos que o gramado estará em total condições", afirmou Juninho.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Alex Sandro (Juventus-ITA), Danilo (Juventus-ITA); Emerson (Tottenham-ING) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid-ESP), Lucas Veríssimo (Benfica-POR), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid-ESP), Edenílson (Internacional), Éverton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool-ING), Fred (Manchester United-ING), Gerson (Olympique de Marselha-FRA) e Lucas Paquetá (Lyon-FRA);

Atacantes: Antony (Ajax-HOL), Gabriel (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA), Raphinha (Leeds United-ING) e Vinicius Junior (Real Madrid-ESP).