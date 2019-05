Com ingresso a R$ 10, São Paulo estreia 'setor popular' contra o Bahia

Os sócios-torcedores do São Paulo poderão comprar ingressos a R$ 10 para jogos no Morumbi. A estreia do "setor popular" será na partida contra o Bahia, no dia 19 de maio, às 11h.

Os ingressos a R$ 10 são para a arquibancada Norte, antigo setor amarelo do Morumbi. Membros de qualquer um dos planos do programa de sócios do clube pode adquirir as entradas.

O plano mais barato custa R$ 12 por mês, por exemplo. Além do desconto em ingressos, sócios do clube têm benefícios como prioridade de compra e participação de promoções.

O São Paulo realizará mais duas partidas no Morumbi antes de deixar o estádio à disposição da Conmebol para a realização da Copa América. Os dois jogos são contra o Bahia: dia 19, pelo Brasileirão, e dia 25, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.