Com ingresso mais barato a R$ 200, Santos inicia vendas para final

O Santos iniciou nesta terça-feira a venda de ingressos para o jogo de ida da decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que será realizada no próximo dia 25, na Vila Belmiro. O preço mais barato dos bilhetes é de R$ 200 o valor cheio, sem descontos.

As vendas começaram às 12 horas desta terça-feira para sócios do clube e eles terão exclusividade na compra até domingo, quando todos os torcedores poderão adquirir os bilhetes restantes.

A partir de domingo será possível comprar nas bilheterias da Vila Belmiro, Pacaembu, Ibirapuera e Anacleto Campanella, em São Caetano, além de outros pontos de venda.

Os ingressos destinados aos visitantes serão vendidos pelo Palmeiras, mas o clube alviverde ainda não divulgou como serão feitas as vendas. A tendência é a de que as poucas entradas destinadas aos palmeirenses sejam vendidas apenas para sócios-torcedores. O duelo de volta da decisão será no dia 2 de dezembro, no Allianz Parque.

Veja as opções e preços dos ingressos - lembrando que todos os setores têm a opção de meia-entrada:

Arquibancadas superiores (portões 7/8 e 24) - R$ 200

Arquibancada visitante (portão 21) - R$ 200

Cadeira térrea lateral (portão 26) - R$ 220

Cadeira coberta de fundo (portão 22) - R$ 240

Cadeira coberta lateral (portão 25) - R$ 260