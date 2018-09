Com ingresso por R$ 240, Atlético-MG critica o Cruzeiro e ironiza rival

A três dias de sua realização, o clássico mineiro já esquentou os bastidores de Cruzeiro e Atlético-MG nesta quinta-feira. Em reunião na Federação Mineira de Futebol ( FMF), os clubes se desentenderam ao definirem os detalhes da partida e, diante de um entrave específico na comercialização dos ingressos aos atleticanos, o lado alvinegro divulgou comunicado oficial criticando e provocando o rival.

Durante o encontro na FMF, foi definido que os ingressos à torcida do Atlético-MG no setor norte do clássico no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, custariam R$240 (R$120 meia), na arquibancada superior, e R$150 (R$75 meia), na inferior, o que já gerou revolta da diretoria alvinegra.

Não bastasse esta atitude dos cartolas cruzeirenses, o Atlético-MG afirmou que os rivais não apresentaram os dados bancários para que o clube pudesse efetuar a compra dos ingressos, o que gerou atraso na comercialização aos torcedores. Restou ao clube alvinegro, então, adquirir as 460 entradas disponibilizadas pela Minas Arena, que deverão ser vendidas aos atleticanos nesta sexta-feira.

"O clube mandante do clássico se recusou, injustificadamente, a apresentar os dados bancários e a cumprir os demais dispositivos regulamentares acerca do direito do clube visitante ao percentual de 10% dos ingressos. Igualmente, o mandante descumpriu o regulamento ao fixar valores abusivos e superiores para a torcida do Atlético, o que não vamos tolerar", acusou o Atlético-MG.

Ainda na nota, o clube esclareceu que fez de tudo para agilizar o processo da compra dos ingressos para revender aos seus torcedores, mas, diante do entrave, não sabe se conseguirá efetuar a comercialização a tempo. Para evitar a perda das entradas a que tem direito, a diretoria prometeu tomar medidas legais contra o Cruzeiro.

"Considerando a série de ilegalidades praticadas pelo Cruzeiro, o Atlético já encaminhou as medidas legais cabíveis e aguarda a comunicação das respectivas autoridades o mais breve possível. Em razão dessa dependência da decisão da autoridade desportiva, o Atlético informará, assim que possível, se haverá ou não venda desses ingressos pendentes de decisão, bem como as demais condições dessa venda, como datas, locais e valores.

O Atlético-MG também aproveitou o comunicado para provocar o rival, lembrando de uma das músicas cantadas por sua torcida, que diz ao lado cruzeirense: "Eu sei que você treme". "Por fim, o Atlético aplaude mais uma vez a sua torcida, pelos tremores que sua presença causa."