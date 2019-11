Com ingressos esgotados, Santos já garante maior público desde 8 de setembro

Após atrair menos de 8 mil pessoas aos seus últimos três jogos na Vila Belmiro, o Santos voltará a lotar o estádio no próximo sábado. Afinal, motivada pela boa fase do time, embalado por quatro triunfos consecutivos no Campeonato Brasileiro, a torcida esgotou com antecedência os 11.459 ingressos colocados à venda para o clássico contra o São Paulo, válido pela 33ª rodada e marcado para as 17 horas.

LEIA TAMBÉM > Peres consegue efeito suspensivo no STJD e retoma funções no Santos

O público do confronto, no entanto, poderá ser ainda maior, pois não estão contabilizados os 4 mil ingressos reservados para os proprietários de cadeiras cativas. A baixa presença desses torcedores é uma das dificuldades do Santos para registrar públicos melhores, mesmo em jogos decisivos e clássicos.

Até por isso, o Santos tem adotado a política de permitir que os proprietários de cadeiras cativas que não forem ao jogo liberem seu assento para outros torcedores, com o clube realizando nova venda de ingressos para esses lugares. No entanto, os donos das cativas precisam comunicar a liberação delas até quinta-feira, às 10 horas.

De qualquer forma, com 11.459 torcedores já assegurados na Vila Belmiro, o Santos terá o seu maior público como mandante no Brasileirão desde 8 de setembro, quando empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR para 12.589 pessoas no seu estádio. Depois, atuou mais seis vezes em casa, sempre com plateias menores. Já o maior público do Santos no torneio como mandante se deu em 4 de agosto, na goleada por 6 a 1 sobre o Goiás, para 13.462 pessoas.

Como se tornou determinação no futebol paulista, o clássico só contará com a presença de torcedores do clube mandante, o Santos. Nesta temporada, os rivais já se enfrentarem outras duas vezes. O Santos venceu por 2 a 0 pelo Campeonato Paulista, no Pacaembu, para 18.601 torcedores, e o São Paulo derrotou o rival por 3 a 2, pelo primeiro turno do Brasileirão, no Morumbi, para 47.277 espectadores.

Em boa fase, o Santos ocupa o terceiro lugar no Brasileirão com 61 pontos e só precisa de um empate com o São Paulo para garantir antecipadamente a sua classificação à edição de 2020 da Copa Libertadores.

Confira os públicos do Santos nos seus jogos como mandante no Brasileirão:

02/05 - Santos 2 x 1 Fluminense - 10.564

12/05 - Santos 3 x 0 Vasco - 11.411 (Pacaembu)

26/05 - Santos 0 x 0 Internacional - 12.756

09/06 - Santos 3 x 1 Atlético-MG - 5.794

12/06 - Santos 1 x 0 Corinthians - 11.831

28/07 - Santos 3 x 1 Avaí - 12.787

04/08 - Santos 6 x 1 Goiás - 13.462

25/08 - Santos 3 x 3 Fortaleza - 12.515

08/09 - Santos 1 x 1 Athletico-PR - 12.589

21/09 - Santos 0 x 3 Grêmio - 10.898

29/09 - Santos 2 x 0 CSA - 6.615

09/10 - Santos 2 x 0 Palmeiras - 11.408

17/10 - Santos 2 x 1 Ceará - 7.804

31/10 - Santos 1 x 0 Bahia - 5.634

03/11 - Santos 4 x 1 Botafogo - 7.524