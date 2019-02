Com início arrasador e Agüero inspirado, City faz 6 no Chelsea e reassume ponta

O Manchester City recebeu o Chelsea neste domingo, no confronto mais esperado da 26.ª rodada do Campeonato Inglês, e não tomou conhecimento do adversário. Com um início arrasador e contando com dia muito inspirado de Sergio Agüero, autor de três gols, o time da casa fez 6 a 0 no adversário e reassumiu a liderança da tabela.

O City chegou a 65 pontos com o triunfo, mesmo número do Liverpool, mas com vantagem no saldo de gols. O time de Manchester também tem uma partida a mais que o rival na briga pelo título. Já o Chelsea parou nos 50 pontos, na quinta colocação, fechando a zona de classificação para a Liga Europa.

A goleada deste domingo foi garantida logo no início, com quatro gols antes dos primeiros 25 minutos. Aos três, De Bruyne cobrou falta rapidamente para Bernardo Silva, que invadiu a área pela direita e bateu cruzado. A bola tocou em David Luiz e ficou limpa para Sterling marcar o primeiro.

Aos sete, Bernardo Silva recebeu na área, fez ótima jogada e cruzou para Agüero. Completamente sozinho, na pequena área, ele perdeu. Mas não demoraria para o argentino mostrar sua qualidade. Aos 12, o atacante recebeu na intermediária, limpou e arriscou de longe, no ângulo. O terceiro também foi dele, aproveitando erro crasso de Barkley na tentativa de recuar a bola de cabeça para o goleiro.

Completamente atordoado, o Chelsea levou o quarto aos 24. Sterling cruzou, Agüero tentou a finalização e foi travado. A sobra ficou com Gündogan, que emendou de primeira e ampliou. Só então o time da casa diminuiu o ritmo, para alívio dos visitantes.

Mas o relaxamento do City não durou muito, e na volta para o segundo tempo a equipe marcou o quinto. Aos nove, Sterling invadiu a área pela esquerda, cortou Azpilicueta e foi calçado: pênalti. Agüero cobrou no canto esquerdo e marcou. O mesmo Sterling ainda foi o responsável por selar o placar aos 34, após jogada que começou com Gabriel Jesus e passou pelos pés de Bernardo Silva e Zinchenko.

O City agora volta as atenções para a Copa da Inglaterra, pela qual encara o Newport County no próximo sábado, fora de casa. Já o Chelsea precisa se reerguer a tempo do confronto eliminatório da Liga Europa, diante do Malmö, nesta quinta-feira, na Suécia.