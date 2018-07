Com início arrasador, Henrique é exaltado por todos no Palmeiras

SÃO PAULO - Autor de quatro gols em quatro jogos com a camisa do Palmeiras, o atacante Henrique vem justificando a aposta do clube em sua contratação. Na noite da última quarta-feira, no Pacaembu, ele balançou as redes na vitória por 3 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, que levou o time alviverde à terceira fase da Copa do Brasil.

Após o confronto, o bom início do atleta com a camisa palmeirense foi exaltado pelo técnico interino Alberto Valentim e pelo zagueiro Lúcio. "É um jogador muito inteligente e dedicado. Ele está sempre atento a tudo que a gente passa. O Henrique se doa muito e está sendo premiado com gols. Estou muito feliz porque é um jogador que veio para nos ajudar e é o nosso camisa 9. Muito profissional, tem uma leitura boa e é guerreiro. Ele tem assimilado muito bem os treinos que a gente passa", afirmou Valentim.

Lúcio, por sua vez, aposta que Henrique poderá ter uma trajetória de sucesso no Palmeiras. "Ele, sem dúvida, veio para somar. É um garoto humilde e tem tudo para dar certo. A nossa equipe o abraçou com muito carinho e esperança e ele vem sendo importante para nós. Que ele mantenha a cabeça no lugar e saiba que é muito útil para nós com toda essa determinação e segurança", disse o experiente defensor.

Já ao ser questionado sobre o seu próprio futuro no Palmeiras, Valentim garantiu que hoje não cogita a possibilidade de ser efetivado no comando do time, depois de ter acumulado duas vitórias em dois jogos após a demissão de Gilson Kleina. "Tenho pensado somente no próximo jogo. Agora pensarei somente no treino de amanhã (quinta-feira). Claro que estou pensando em algumas coisas para caso o treinador chegue amanhã ou depois, mas estou vivendo intensamente esse momento e cuidarei exclusivamente dos jogos", disse.

O Palmeiras voltará a campo no próximo domingo, quando enfrentará o Vitória, às 18h30, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.